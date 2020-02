Coronavirus, nei supermercati di Milano code alle casse e scaffali vuoti. Fontana, “Non siamo in carestia”

Carne, pasta, frutta, verdura, acqua ma anche gel igienizzanti per le mani. In Lombardia e nelle altre zone colpite dai contagi del virus sono in tanti a fare le scorte in alcuni supermercati. L’allarme Coronavirus spinge molti consumatori alla corsa alla spesa, svuotando gli scaffali in questi ultimi due giorni di weekend e mettendo in difficoltà tanti rifornitori. “La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati”, ha però rassicurato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, aggiungendo che bisogna “fare la vita di tutti i giorni come prima”.