Coronavirus, nuovo carico di mascherine donato dalla città cinese di Suzhou. Alla consegna il consigliere delegato Gavagnin: “Saranno subito utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori dei nostri servizi essenziali”

Il carico è giunto a Forte Marghera sabato mattina dopo essere partito dalla città cinese di Suzhou e già nelle ore successive era pronto per essere smistato e distribuito. Il presidente e il vicepresidente dell’associazione OpenGate China, Marco Toson e Jim Zheng, hanno consegnato oggi all’Amministrazione comunale 25mila mascherine, merce preziosa in queste settimane di emergenza causate dal Coronavirus.

Alla consegna, in rappresentanza del sindaco Luigi Brugnaro, è intervenuto il consigliere delegato alla Sicurezza partecipata Enrico Gavagnin: “Ringrazio la Camera di commercio di Suzhou per l’ulteriore dimostrazione di generosità verso la nostra Città – ha commentato – ci lega un gemellaggio quarantennale. E’ la dimostrazione che intrecciare buone relazioni internazionali col tempo porta i suoi frutti. Ringrazio anche – ha aggiunto – il governo di Weitang, che ha partecipato alla spedizione. Useremo subito queste mascherine per garantire protezione agli operatori dei nostri servizi essenziali, dal personale delle case di riposo ai dipendenti comunali e alle Forze dell’Ordine”.

A questo link è disponibile il video della consegna.

Venezia, 28 marzo 2020