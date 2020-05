Coronavirus. Oltre 58 mila buoni spesa distribuiti. Bertacco: “Fatto lavoro straordinario, ma il fondo si sta per esaurire”

Sono 2380 i nuclei famigliari, in situazione di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, che il Comune ha aiutato grazie ai Buoni spesa. Ad oggi, attraverso i Servizi sociali, sono stati distribuiti complessivamente 58.700 Buoni spesa da 20 euro, pari a un valore di 1 milione e 174 mila euro. Complessivamente la somma che il governo aveva stanziato a favore di Verona per far fronte alle nuove forme di povertà causate dalla pandemia era di 1 milione 363 mila. A questo fondo, si sono aggiunti altri 200 Buoni donati, la settimana scorsa, dalla comunità srilankese residente nella nostra provincia.

“In questi mesi – ha detto l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco – è stato fatto un lavoro straordinario da parte degli uffici che hanno lavorato senza sosta per rispondere alle moltissime domande inviate. Sono migliaia le richieste arrivate: tutte sono state esaminate, per verificare che corrispondessero ai parametri previsti dalla legge, e a ciascuna si è dato riscontro. Purtroppo i numeri mettono in evidenza come questa emergenza da sanitaria sia diventata economica e sociale. La platea di famiglie e persone in situazione di disagio e marginalità è aumentata notevolmente, ma ci siamo impegnati, grazie anche al supporto costante di enti e associazioni, affinché nessuno rimanesse senza aiuto. Sono davvero molti i nostri concittadini che si sono trovati a dover fare i conti con una situazione improvvisa di difficoltà: i Buoni spesa hanno consentito di resistere nell’emergenza, ma ora è importante che la ripresa permetta il ritorno alla normalità che, in molti casi, significa anche la possibilità di tornare al lavoro. Il fondo, infatti, si sta per esaurire e non potrà soddisfare tutte le richieste di aiuto”.