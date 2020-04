Coronavirus. Ordinanza Zaia, precisazioni su vendita prodotti florovivaistici

Relativamente a questioni interpretative sull’ordinanza n. 37 emessa oggi dal Presidente della Giunta regionale sollevate da operatori del settore interessato , si puntualizza che, come chiaramente espresso dall’ordinanza stessa, il commercio di prodotti florovivaistici è vietato in autonomi punti vendita, mentre non ne è preclusa la commercializzazione nell’ambito di esercizi commerciali legittimamente aperti per la normativa Covid 19 e in particolare nell’ambito di cosiddetti angoli verdi dei supermercati.