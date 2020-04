Coronavirus: Precisazione Regione Veneto su ISS riportato dalla stampa, “Nelle RSA 345 decessi ad oggi, il tasso di mortalità in Veneto è metà della media del Paese”

In relazione al grafico pubblicato da un quotidiano nazionale, che attribuisce al Veneto 1093 presunti decessi totali nelle RSA, l’Assessorato alla sanità e al sociale precisa che il dato è completamente errato, sia rispetto al totale dei decessi registrati nella regione fino ad oggi, sia rispetto al totale dei decessi nelle RSA, sia nel confronto con le altre regioni contermini. Il dato riportato nel grafico deriva infatti da una indagine telefonica, condotta dall’Istituto Superiore di Sanità che, in Veneto, ha interessato solo il 27 per cento delle Residenze sanitarie per anziani.

Secondo quanto appurato dagli uffici della Regione Veneto, l’indagine dell’ISS è stata condotta relativamente al periodo 1° febbraio-14 aprile attraverso questionari telefonici e online ai referenti delle Rsa, che hanno risposto su base volontaria. Come dichiarato dagli stessi autori nelle note metodologiche, la rilevazione sulla mortalità nelle case di riposo per Covid 19 e/o sintomi influenzali ha interessato in tutto il Paese circa un terzo delle strutture: i risultati non sono quindi assumibili o comparabili con i dati assoluti e portano ad una rappresentazione lontana dalla realtà dei fatti

Il Bollettino ufficiale della Regione Veneto sull’andamento dell’epidemia segnala che, ad oggi, si registrano in Veneto 1087 decessi per Covid 19 (lo stesso giornale, peraltro, rappresenta in altra pagina il dato coerente dei decessi registrati nella nostra regione alla data di ieri), di cui 345 nelle case di riposo. Il tasso di mortalità nelle residenza per anziani in Veneto risulta essere del 15,7 per cento, circa la metà del tasso medio nazionale.

Si comunica pertanto l’ultimo aggiornamento sulla situazione del contagio nella popolazione veneta e tra ospiti e operatori delle Rsa del Veneto:

Totale veneti positivi al Covid 19 15.935

Totale decessi in Veneto 1.087

Totale ospiti nelle RSA 33.311

Totale decessi nelle RSA 345

Totale ospiti RSA positivi Covid 1.857

Totale operatori RSApositivi Covid 925

Tasso di mortalità RSA venete 15,7 %