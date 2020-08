Coronavirus, presentata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la richiesta di contributo a sostegno dei Musei civici

Il Comune di Vicenza ha presentato ieri alla Direzione Generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali la richiesta di contributo a sostegno dei Musei civici della città nell’ambito del riparto di quota parte del fondo emergenza imprese e istituzioni culturali, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali.

Il bando del Ministero, che scadrà il prossimo 24 agosto, è rivolto a musei e istituzioni culturali colpiti dalla chiusura forzata al pubblico e quindi dallo stop a tutte le attività, dovute all’epidemia Covid-19.

Il riconoscimento del sostegno economico è infatti quantificato in misura proporzionale ai minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti nel periodo 1 marzo-31 maggio 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, mancate entrate che per il Comune di Vicenza sono state quantificate in 386.215 euro.

“Tutte le diverse filiere dell’economia italiana – dichiara l’ assessore alla cultura– stanno soffrendo duramente, ma il turismo e la cultura stanno pagando maggiormente le conseguenze dell’emergenza sanitaria anche in questa fase di ripartenza. Accogliamo dunque l’importante possibilità offerta dalla creazione di un fondo di emergenza anche per i Musei civici e le Istituzioni culturali. Misure peraltro frutto di un importante lavoro di valutazione delle tante proposte arrivate al Ministero proprio dalle direzioni dei Musei e dalla Conferenza permanente delle associazioni museali”.