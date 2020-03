Coronavirus. Pronti i trattori per la sanificazione delle strade in Veneto grazie ai giovani agricoltori di Coldiretti

Verona, 16 marzo 2020 – Anche a Verona pronti a mettere a disposizione mezzi e trattori per procedere alla sanificazione delle strade e piazze venete. E’ quanto comunica Coldiretti Veneto che registra il via alle operazioni grazie all’uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori messi in campo grazie a Giovani Impresa e al parco macchine dei tanti imprenditori agricoli associati che possono distribuire acqua disinfettante lungo la rete viaria. Si tratta di una iniziativa concordata con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa dopo l’accordo con il governatore Luca Zaia. I trattori posso operare nelle città e nei Paesi riuscendo a raggiungere – sottolinea la Coldiretti – anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali. Si tratta di una mobilitazione che rafforza l’impegno degli agricoltori e contoterzisti in questo difficile momento di emergenza dove oltre 60mila aziende agricole sono impegnate al lavoro per garantire continuità delle forniture alimentari alla popolazione nonostante le evidenti difficoltà.