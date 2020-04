Coronavirus. Pulizia dei marciapiedi in tutti i quartieri. Sboarina: “Attività straordinaria, dopo la sanificazione di strade e cassonetti”

È iniziata la pulizia straordinaria dei marciapiedi in tutti i quartieri. Su richiesta del sindaco Federico Sboarina, Amia ha intensificato il servizio di lavaggio attraverso macchine e mezzi che erogano acqua ad alta pressione. L’attività straordinaria è partita in questi giorni dal centro storico e proseguirà, nel corso delle prossime settimane, in tutti gli altri quartieri. Verranno ripuliti a fondo i marciapiedi, quelli in cui è tecnicamente possibile intervenire e cioè senza auto in sosta e senza alberi. Numerosi mezzi, prima utilizzati per altri servizi, sono stati riconvertiti e destinati a questa attività, indispensabile per lavare i marciapiedi anche dalle deiezioni lasciate dai proprietari dei cani. Purtroppo in questo periodo, alcuni hanno approfittato dell’assenza per strada di altre persone per non adempiere al loro dovere, contravvenendo al regolamento di Polizia locale e alla buona educazione. Non solo marciapiedi. Entro fine aprile, terminerà il terzo giro di igienizzazione con autobotti delle strade comunali e la sanificazione degli 8 mila cassonetti cittadini, realizzata manualmente con delle lance apposite che erogano un prodotto in grado di neutralizzare batteri e sporcizia.

“Da settimane le strade comunali sono sottoposte a igienizzazione. Amia ha cominciato appena è iniziata l’emergenza sanitaria e questa attività straordinaria ha portato a tre passaggi di sanificazione. Ora potenziamo anche la pulizia di tutti i marciapiedi – ha spiegato Sboarina -. Servizi straordinari che garantiscono la sanificazione di tutti i luoghi pubblici, così come dei cassonetti, che potrebbero essere ricettacoli di batteri. I marciapiedi verranno trattati con acqua ad alta pressione, non saranno invece utilizzati i classici soffioni perché, vista l’assenza di piogge, vogliamo evitare di alzare inutilmente della polvere. Ringrazio la nostra azienda per il grande lavoro svolto”.

Aggressione agenti in centro storico. Durante la diretta streaming di questa mattina, il sindaco è tornato anche sull’episodio di violenza avvenuto ieri pomeriggio in centro storico ai danni della Polizia locale. Due agenti, dopo aver fermato una coppia a passeggio senza mascherine, sono stati aggrediti e, per le lesioni riportate, sono finiti al pronto soccorso, dimessi con una prognosi di sette giorni.

“Non solo condanno quanto avvenuto, un episodio gravissimo di violenza nei confronti dei nostri agenti, ma trovo inaccettabile che, in un momento come questo, qualcuno possa sentirsi al di sopra delle leggi, tanto da non rispettare i provvedimenti in vigore – ha affermato il sindaco -. Andare in giro volutamente senza mascherine è un atto irresponsabile. Stiamo cercando di riportare la città alla sua normalità, ma finchè l’emergenza non è finita dobbiamo tutti continuare a fare sforzi e a rispettare i provvedimenti presi dalle autorità, che ci piacciano o meno. Misure che hanno come unico obiettivo la salute dei cittadini e quindi delle nostre comunità. Nessuno è esentato dall’indossare i dispositivi di protezione quando esce di casa, come prevede l’ordinanza regionale, né tantomeno autorizzato ad usare violenza scientemente come successo ieri, sentendosi al di sopra delle norme e dei sacrifici degli altri”.

Celebrazioni 25 aprile. Il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza prenderà in esame domani l’ultima circolare arrivata dal Ministero dell’Interno. Il documento, infatti, rivede quanto stabilito la settimana scorsa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se in un primo momento il governo aveva disposto che tutte le cerimonie del 25 aprile fossero sospese, autorizzando solo la deposizione di una corona davanti ai monumenti ai caduti, con la presenza della sola autorità deponente, la circolare arrivata ieri ha allentato le restrizioni. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Interno sono “consentite forme di celebrazione della tradizionale cerimonia di deposizione di corone innanzi a lapidi o monumenti ai caduti che prevedano, oltre alla presenza delle autorità deponente, la partecipazione delle associazioni partigiane e combattentistiche”.

“Ricordo che è ancora vigente un decreto ministeriale che vieta tutte le cerimonie civili e religiose – ha sottolineato Sboarina -. Tanti familiari non hanno neppure potuto celebrare i funerali dei propri cari, nessuno ha partecipato alla messa di Pasqua e, proprio su questa linea, nemmeno il Presidente della Repubblica si recherà come di consueto all’Altare della Patria. Detto questo, al di là di richieste o pressioni che possono essere state fatte al ministero, sarà il Prefetto a decidere le modalità in cui si terrà la cerimonia, dove e alla presenza di chi. Da sindaco mi adeguerò, come ho sempre fatto, alle disposizioni delle autorità competenti. Il comitato deciderà anche quali controlli effettuare durante le prossime festività, l’obiettivo è sempre di evitare gli assembramenti e far rispettare le norme per la limitazione dei contagi. Ricordo che tutte le limitazioni sono in vigore fino al 3 maggio”.