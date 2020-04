Coronavirus. Puntualizzazioni su valutazione mortalità e flusso informativo di monitoraggio dell’epidemia da Covid-19 in Regione del Veneto

La Regione del Veneto a partire dalle prime fasi dell’epidemia di COVID-19 e in considerazione dell’evoluzione dello scenario, al fine di monitorare puntualmente l’andamento epidemiologico regionale dell’infezione, ha predisposto una specifica piattaforma informatizzata dedicata (PiC-19), per la raccolta di tutte le informazioni relative ad ogni singolo caso di soggetto positivo riscontrato nella Regione.

La piattaforma prevede l’inserimento di alcuni dati, da parte dei diversi professionisti e delle diverse strutture coinvolte (es. Microbiologie, Laboratori, Strutture Ospedaliere, Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, Direzioni Sanitarie e Direzioni Mediche Aziendali, Clinici delle Unità Operative coinvolte, referenti aziendali per le strutture territoriali), relativi per tutti i soggetti SARS-CoV-2 positivi, alle condizioni cliniche, alla situazione di eventuale ricovero, agli aggiornamenti per i trasferimenti interni e da ospedali per acuti a strutture territoriali COVID, fino alla dimissione e ad eventuale decesso (indipendentemente da dove esso sia avvenuto). La stessa piattaforma raccoglie inoltre le informazioni relative alle inchieste epidemiologiche condotte dai SISP.

Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale alimentano tale piattaforma per il tramite del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica attraverso la registrazione in piattaforma regionale PiC-19 dei dati rilevati dalle apposite schede di notifica di caso confermato.

Contestualmente è stato attivato dalla Regione uno specifico cruscotto informativo per consentire l’accesso a tali dati alle strutture preposte, anche in forma aggregata per il monitoraggio dell’andamento epidemico (Sistema di Biosorveglianza SARS-CoV-2), a potenziale supporto nell’identificazione di focolai, oltre che per consentire un costante confronto tra dati reali e modelli previsionali.

Le informazioni relative a tutti i soggetti deceduti positivi per COVID-19, sia durante i ricoveri che avvenuti nelle strutture territoriali o a domicilio, come da specifiche indicazioni Regionali, devono essere registrate dalle singole Aziende Sanitarie, secondo organizzazione aziendale, sul portale della Regione (PiC-19) per il monitoraggio dei dati relativi ai decessi stessi.

Contestualmente, su indicazione dell’Istituto Superiore di Sanità è stato attivato uno specifico flusso per trasmettere ad ISS le informazioni da loro richieste rispetto ai dati dei soggetti deceduti: inizialmente (6.3.2020) il flusso prevedeva per ogni decesso l’invio di una scheda di raccolta dati, successivamente (11.3.2020) è stata avviata la raccolta delle Cartella Clinica e delle Schede di morte ISTAT su specifico portale appositamente istituito da ISS.

CRONOLOGIA DELLE NOTE INVIATE DALLA REGIONE DEL VENETO

Nota del 6.3.2020 prot. 109108 (dot.ssa Russo) – Inviata a: Direzioni Aziendali, SISP e Dipartimenti di Prevenzione

Richiesta di inviare alla Regione (per il successivo invio ad ISS) la “Scheda di raccolta dati per i casi di decesso in seguito ad infezione da COVID-19” predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità con le informazioni relative ad ogni decesso.

Nota del 9.3.2020 prot. 111476 (dott. Mantoan) – Inviata a: Direzioni Aziendali, AIOP e ARIS

Comunicazione dell’avvio e di tutte le indicazioni per la compilazione e il costante aggiornamento della piattaforma regionale PiC-19.

Nota del 10.3.2020 prot. 112502 (dott.ssa Russo) – Inviata a: Direzioni Aziendali, SISP e Dipartimenti di Prevenzione

Su indicazioni di ISS (dott. Onder), richiesta di inviare direttamente ad ISS, con caricamento direttamente sul portale di ISS, delle cartelle cliniche e delle schede ISTAT di tutti i decessi positivi COVID-19 entro le 48 ore dal decesso per consentire ad ISS la certificazione del decesso per COVID-19.

Nota del 11.3.2020 prot. 115493 (dott.ssa Russo) – Inviata a: Direzione Aziendali, SISP, Dipartimenti di Prevenzione, UO Malattie Infettive, LRR, AIOP, ARIS

Inoltro della Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9.3.2020 che aggiornava la definizione di caso e ribadiva le indicazioni sulla modalità di comunicazione dei decessi ad ISS con il relativo invio della documentazione clinica e schede ISTAT.

Nota del 13.3.2020 prot. 120679 (dott.ssa Russo) – Inviata a: Direzione Aziendali, SISP, Dipartimenti di Prevenzione, UO Malattie Infettive, Laboratori di Microbiologia, LRR, AIOP, ARIS

Trasmissione della rev. 03 della “Procedura Regionale Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2” che riportava le indicazioni relative alla comunicazione dei decessi ad ISS mediante invio di cartella clinica e scheda di morte ISTAT. Inoltre la procedura aggiornava le indicazione relative all’invio al Laboratorio di ISS di tutti i campioni risultati positivi di soggetti deceduti, come da indicazioni Ministeriali.

Nota del 16.3.2020 prot. 122473 (dott.ssa Russo) – Inviata a: Direzione Aziendali, SISP, Dipartimenti di Prevenzione, AIOP, ARIS

Integrazione relativa alla modalità di comunicazione del decesso (cartella clinica e scheda ISTAT) per tutti i decessi positivi per COVID-19 a seguito dell’abilitazione di ISS di apposito portale su cui le singole strutture potevano abilitarsi per provvedere in autonomia al caricamento.

Nota del 18.3.2020 prot. 125568 (dott.ssa Russo) – Inviata a: Direzioni Aziendali, SISP, Dipartimenti di Prevenzione

Con la comunicazione, su indicazione del ministero, della sospensione dell’invio in regione delle schede specifiche di sorveglianza dei virus respiratori, si ribadiva l’importanza di aggiornare tempestivamente e con completezza la piattaforma informativa regionale PIC-19.

Nota del 19.3.2020 prot. 127224 (dott. Mantoan) – Inviata a: Direzioni Aziendali, AIOP e ARIS

Ribadite le indicazioni, la completezza e la tempestività con cui deve essere aggiornata la piattaforma regionale PiC-19.

Nota del 27.03.2020 prot 136427 (dott. Mantoan) – Inviata a: Direzioni Aziendali

Fornite indicazioni sui flussi informativi relativi alle strutture territoriali COVID dedicate, e sull’aggiornamento dei dati, anche in piattaforma regionale PiC-19, relativamente ai trasferimenti di pazienti da ospedali per acuti a ospedali di Comunità e altre strutture territoriali COVID dedicate.

Nota del 30.3.2020 prot. 137957 (dott.ssa Russo) – Inviata a: Direzione Aziendali, SISP, Dipartimenti di Prevenzione, UO Malattie Infettive, LRR, AIOP, ARIS

Nota per ribadire il flusso e rafforzare la comunicazione di tutti i decessi positivi per COVID-19, nonché l’invio di tutta la documentazione richiesta ad ISS. La nota faceva anche uno specifico riferimenti ai decessi territoriali e a quelli avvenuti in RSA.

Nota del 3.4.2020 prot 144747 (dott.ssa Russo) – Inviata a: Direzioni Aziendali e Referenti Unità Penitenziarie delle ULSS

Monitoraggio, sempre sulla piattaforma regionale PiC-19, di tutte le informazioni relative ai casi di COVID-19 presso gli istituti penitenziari (per detenuti, operatori sanitari, dipendenti amministrazioni penitenziarie)