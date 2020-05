Coronavirus. Raccolta fondi per la ripresa: Sabato 23 maggio Webathon con personalità della cultura, scienza, sport e imprenditoria

Si terrà sabato prossimo 23 maggio, dalle ore 12:00 alla mezzanotte, una maratona web intitolata “Cultura e Sport – #Insieme per il Veneto”, realizzata con il patrocinio della Regione e i Comuni delle sette città capoluogo del Veneto.

Nell’iniziativa saranno coinvolte numerose personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza e dell’imprenditoria, che si uniranno per raccogliere fondi per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Dodici ore no-stop di intrattenimento fatto di interviste e dialoghi, condotti dall’autore e conduttore televisivo Walter Rolfo, ideatore del format Webathon già sperimentato con successo nelle scorse settimane, al quale stanno dando l’adesione molti personaggi che a vario titolo sono legati al Veneto.

La diretta si svolgerà su Instagram @Webathon.it (con un rilancio su tutti i social per ampliare la partecipazione di pubblico) e i fondi raccolti saranno versati sul conto corrente intestato alla Regione del Veneto (IBAN IT 71 V 02008 02017 000105889030 – causale: Sostegno Emergenza Coronavirus) per contribuire alla ripresa sociale ed economica del territorio.