Coronavirus: Raggi, bene controlli Polizia Locale in tutta la città. Ieri agenti ne hanno effettuati oltre 13mila. Titolare canapa shop aveva aperto negozio, denunciato

“La maggior parte dei cittadini a Roma sta rispettando le norme disposte dal Governo. Per questo li ringrazio e li esorto a continuare in questo modo. Purtroppo c’è qualcuno che, nonostante tutto, prova a sottrarsi alle regole: come il titolare di un canapa shop in zona Nomentana che ha tenuto aperto il suo negozio. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale lo hanno denunciato”. Così in una nota la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Questo è solo uno dei 13mila controlli che i vigili hanno effettuato ieri sul territorio della Capitale. In tutto le denunce sono state otto e hanno riguardato anche i gestori di alcuni locali all’interno dei quali non si sarebbe potuta garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Verifiche sono in corso anche oggi e proseguiranno nei prossimi giorni. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per l’importante lavoro che stanno svolgendo in queste giornate delicate”, conclude.