Coronavirus. Riprendono i trattamenti di fecondazione assistita che erano stati sospesi

I trattamenti per la fecondazione assistita, sospesi lo scorso marzo per l’emergenza legata al Covid-19, possono riprendere. Lo afferma una circolare del Centro Nazionale Trapianti e del Registro Pma dell’Iss, disponibile sul sito del Cnt, secondo cui “si ritiene sussistano, ad oggi, le condizioni per la ripresa dei trattamenti momentaneamente sospesi e l’inizio di nuovi trattamenti, con priorità riservata alle coppie con indicazioni di urgenza per età o condizioni cliniche particolari e ai trattamenti sospesi in corso di pandemia”.

Fonte: ANSA.