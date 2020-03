Coronavirus. Sboarina, “Uscite solo con la mascherina”. Più controlli nella settimana cruciale. Uffici comunali al lavoro sul nuovo decreto.

È cominciata una settimana cruciale per il picco dei contagi dovuti all’epidemia da Covid-19 a Verona. I dati confermano che non bisogna abbassare la guardia. Il totale dei decessi fra Verona e provincia è di 126 persone, di cui 5 nelle ultime ore, quasi 2 mila i contagi su tutto il territorio provinciale. Stamattina, il sindaco ha chiesto al Prefetto di intensificare i controlli delle Forze dell’ordine e lo stesso ha fatto con il comandante della Polizia locale, per verificare la legittimità degli spostamenti dei cittadini.

“Vietato abbassare la guardia, questo è il momento di perseverare nel rispetto delle misure di contenimento e di stringere ulteriormente le maglie dei controlli – ha detto il sindaco Federico Sboarina nel consueto punto stampa in streaming -. Non vanifichiamo i sacrifici fatti in questo mese. Uscite solo con la mascherina e i guanti, uscite solo per lo stretto necessario. E con questo intendo dire di non fare la spesa tre volte al giorno, ma una volta alla settimana. E’ pesante per tutti, ma è un sacrificio assolutamente indispensabile per garantire la sicurezza dell’intera comunità. Stiamo ultimando la consegna delle mascherine fornite dalla Regione, entro domani si conclude la consegna a tutte le famiglie veronesi. Ricordo che siamo l’unico grande Comune nel paese ad aver attuato la procedura della consegna porta a porta. Uno sforzo organizzativo importante, ma è l’unico modo per avere certezza che tutti ricevano le mascherine aggiuntive. Se qualche famiglia non dovesse trovarle nella cassetta della posta, lo segnali al numero verde comunale e provvederemo a recapitarle. Ricordo che le mascherine distribuite dalla Protezione civile e fornite dalla Regione sono barriere protettive che servono per uscire protetti”.

Controlli. Nella giornata di domenica sono state 310 le persone controllate, 61 gli esercizi commerciali. Nessuna sanzione emessa.

“Ho verificato di persona che ieri la città era oggettivamente vuota – ha detto il sindaco – . Non posso dire la stessa cosa per oggi, anche se è giorno lavorativo, ho visto troppe auto circolare e troppa gente a piedi. Ho già chiamato il Prefetto e il comandante Altamura per stringere ulteriormente sui controlli, fermando a tappeto le macchine. Ci sono persone che per motivi di lavoro si possono muovere, ma anche in questo caso non deve essere una scusa per troppi spostamenti”.

Decreto solidarietà alimentare. E’ l’ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio, firmato sabato 28 marzo, che prevede la distribuzione di buoni spesa per le persone più indigenti.

La somma complessiva di 400 milioni di euro vene distribuita tra tutti i Comuni italiani in base al numero degli abitanti e alla media del reddito pro capite. In base al primo criterio di spartizione, a Verona, con 252 mila abitanti, spetta circa 1 milione 363 mila euro. Nulla invece spetta al capoluogo veronese sulla base del secondo criterio.

Gli uffici dei Servizi sociali del Comune già da ieri sono al lavoro per capire come individuare i negozi che dovranno fornire i generi alimentari, come distribuire la somma e soprattutto come individuare con esattezza i beneficiari. E’ prematuro quindi che i cittadini si rivolgano agli uffici comunali per richiedere come percepire il sostegno pubblico.

“La nostra macchina organizzativa è pronta per dare attuazione anche a questo decreto – ha detto Sboarina -. Ancora una volta, però, ci troviamo di fronte a difficoltà interpretative, visto che il documento non specifica chi sono i destinatati dei buoni spesa. Nessuna polemica da parte mia, capisco benissimo la difficoltà nel gestire un Paese così variegato e con priorità diverse da un Comune all’altro. Già ieri mi sono confrontato con i 97 sindaci della provincia e siamo tutti concordi nel dire che non sarà facile dare applicazione a questo decreto. Il welfare del nostro Comune è ad un livello elevato e capillare di assistenza, con le famiglie più indigenti già seguite dai nostri Servizi sociali. In questo caso specifico, sarebbe stato meglio aprire ai sindaci la possibilità di intervenire sulle emergenze che, quotidianamente, ci vengono segnalate, fornendo maggiore libertà di intervento e non limitando alla solidarietà alimentare. In effetti, sono i sindaci il tassello amministrativo a stretto contatto con il territorio, di cui conoscono le peculiarità. A Verona, ad esempio, il macro problema del nostro tessuto economico, e quindi delle nostre famiglie, è un altro. A noi servono misure per sostenere le attività produttive, le aziende, gli artigiani fermi, i negozi e i ristoranti chiusi. Siamo una delle prime città italiane per turismo e saremo tra le più penalizzate dalla crisi economica generata dall’epidemia. A noi servono interventi strutturali, per far ripartire le attività e incentivare nuovamente il volano del turismo”.