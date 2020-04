Coronavirus. Sostegno psicologico per dipendenti comunali impegnati in prima linea

Intervento di supporto psicologico per i dipendenti comunali impegnati nella gestione dei servizi al cittadino al tempo del coronavirus. E’ questo l’obiettivo del progetto “Giorni felici per il Comune di Verona”, che punta a sostenere, con colloqui psicologici on-line, tutto il personale comunale, con particolare attenzione ai dipendenti impegnati in servizi essenziali alla collettività e maggiormente esposti al rischio. L’idea, promossa e realizzata gratuitamente dalla realtà professionale Sente-Mente, composta da psicologi-formatori esperti in ambito socio-sanitario, è stata approvata oggi dalla Giunta.

Lo stato di incertezza, di ansietà e di paura dati dall’attuale emergenza sanitaria, rendono difficoltoso il destreggiarsi tra impegni professionali e familiari, divenendo fonte di evidenti difficoltà nell’affrontare le incombenze di vita e di lavoro. E’ utile, quindi, sostenere il lavoratore con un programma di supporto in grado di fornire tutti gli strumenti necessari per costruire, in un nuovo contesto, relazioni con colleghi, con cittadini ed utenti.

L’intervento si struttura come “laboratorio individuale” e come “percorso on-line” in cui i dipendenti vengono supportati da specialisti ed indirizzati a sperimentare strumenti di sostegno.

Il progetto Sente-Mente è specializzato nel portare aiuto psicologico ad operatori sanitari, familiari e malati coinvolti in percorsi di assistenza e cura.

“Il mondo sta cambiando e dovremo affrontare nuove difficoltà – ha dichiarato l’assessore al Personale Stefano Bertacco –. Il progetto mira ad essere un’occasione per poter guardare al domani con più tranquillità, ma soprattutto rappresenta uno straordinario strumento di conciliazione, che nel futuro prossimo diventerà fondamentale nell’organizzazione delle nostre vite”.