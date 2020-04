Coronavirus. Speciale sevizio di raccolta rifiuti per chi si trova in quarantena

Al via uno specifico servizio di raccolta rifiuti per quei cittadini di Verona che si trovano in quarantena domiciliare, causa positività al Covid – 19. Per accedervi, basta contattare Amia in modo da ricevere a casa il kit, contenente gli appositi sacchetti e il vademecum che illustra la procedura corretta per la gestione dei rifiuti domestici. È sufficiente chiamare il numero verde 800.545565 o, meglio, inviare una mail a servizio.dedicato@amiavr.it per richiedere il kit. Il primo servizio di raccolta si terrà martedì 14 aprile.

La principale novità per chi deve affrontare la quarantena è che deve sospendere la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti (umido, plastica, lattine, carta, indifferenziato) vanno raccolti insieme e conferiti in un unico sacchetto. Il consiglio è quello di non realizzare sacchetti dell’immondizia troppo pesanti, ma al massimo di 10 kg di peso. Per custodire al meglio i rifiuti, la cosa migliore è utilizzare almeno due sacchetti resistenti, da mettere uno dentro l’altro. Eventuali animali domestici non devono avere accesso al locale dove sono conservati i rifiuti.

I sacchetti vanno poi chiusi, indossando guanti monouso, con del nastro adesivo o utilizzando l’apposito laccio e posizionati la domenica sera fuori dal cancello dell’abitazione. La raccolta, da parte degli operatori di Amia, avverrà il lunedì mattina.