Coronavirus, sui social notizie bufala sulla chiusura dei Supermercati

Da stamattina sui social stanno girando dei link collegati a pagine false, ma che nell’indirizzo ne imitano una vera. Il link inizia con Milano News Today, ma termina con Altervista, ovvero un servizio di blogging gratuito. Non si tratta di una vera testata, ma di un blog che pubblica fake news acchiappaclick.

Si tratta certamente di una bufala, dato che non c’è nessuna ordinanza di chiusura dei supermercati né a Milano né in nessuna altra zona d’Italia. Nonostante ciò, il link ha avuto migliaia di condivisioni, scatenando la psicosi. Si ricorda a tutti i cittadini che il nuovo decreto firmato ieri prevede la possibilità di uscire di casa per recarsi a fare la spesa. Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte. Non è necessario, e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare. Nonostante ciò, Supermercati invece presi d’assalto ieri sera. A Roma, a Napoli, a Torino, lunghe file si sono formate nei supermercati h24: la gente è in cosa fuori con i carrelli attendendo il turno per entrare. I commessi controllano il flusso, concedono ingressi poco per volta, impongono la distanza di sicurezza alle casse e i guanti al reparto ortofrutta. Nei carrelli provviste ‘da guerra’: patate, biscotti, latte, zucchero e farina tra i prodotti più acquistati.