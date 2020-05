Coronavirus, una nuova consegna di pacchi alimentari in centro storico. L’assessore Venturini: “Grazie ai volontari che in tutta Italia, rischiando in prima persona, lavorano al fianco delle istituzioni”

Prosegue il lavoro della macchina solidale a Venezia per portare un aiuto alle persone che stanno vivendo situazioni improvvise di povertà, spesso dovute al blocco delle attività per il Coronavirus. Nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio, una squadra di volontari, con l’aiuto della Protezione Civile e la collaborazione del Comune, ha recapitato centinaia di pacchi alimentari a parrocchie e ad associazioni caritative del centro storico, che poi li distribuiranno alle persone in difficoltà della zona.

Il carico è arrivato allo Scalo fluviale col supporto logistico della Protezione Civile e grazie alla collaborazione di una azienda locale di trasporti è stato diviso e recapitato alle varie destinazioni. Per l’amministrazione presente l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e l’assessore alla Protezione Civile Giorgio D’Este.

“E’ un’ulteriore consegna rispetto a quelle già fatte – ha spiegato Venturini – e continueremo così anche nelle prossime settimane perchè abbiamo la consapevolezza che la crisi non finisca qui. Iniziative come questa ci fanno cogliere l’occasione di ricordare e ringraziare i tantissimi volontari che a Venezia, come nel resto d’Italia, stanno prestando la propria opera al fianco della popolazione”.

“Una gratitudine particolarmente sentita – ha proseguito Venturini – anche perchè si tratta di donne e uomini che rischiano in prima persona. Ad oggi sono già 10 le persone appartenenti al mondo della Caritas che in Italia sono morte per contagio da Coronavirus mentre svolgevano la loro attività di volontariato. Un mondo davvero straordinario che a Venezia, come nel resto del Paese, lavora in tutti i modi per restare vicino ai bisogni delle persone”, ha concluso l’assessore.

Il video dell’arrivo dei kit disponibile a questo link https://bit.ly/2xta3sa