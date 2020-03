Coronavirus: Veneto, 219 nuovi casi

Nel bollettino 9 nuove vittime, decessi salgono a 89

VENEZIA, 17 MAR – Sono 219 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime ore, per un totale di 2.923 contagiati dall’inizio dell’emergenza. Lo riferisce l’ultimo bollettino della Regione Veneto. Crescono purtroppo anche le vittime: rispetto a stamane sono 9 i decessi in più, e il dato complessivo sale a 89. I malati ricoverati in area non critica sono 593, quelli in terapia intensiva 177 (+6).

I soggetti in isolamento domiciliare sono 8.658. Anche in questo ultimo report la casella dei nuovi casi per il cluster di Vo’ segna zero.

Fonte ANSA