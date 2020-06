Coronavirus: Veneto, 3 nuovi casi, uno da fuori regione

VENEZIA, 24 GIU – Sono tre i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo il bollettino regionale diffuso stamani. Di questi nuovi casi, che portano il totale a 19.253, vi è quello di una donna di 69 anni, residente in un comune in provincia di Bergamo, che ha effettuato il test alla casa di cura Pederzoli di Peschiera del Garda (Verona).

Nessun nuovo decesso è stato riscontrato, mantenendo il totale a 2.004, di cui 1.425 negli ospedali. I positivi attuali sono 549 (-15), i negativizzati in totale salgono a 16.700 (+18), e i soggetti in isolamento fiduciario sono 741 (-10).

In ospedale vi sono 216 pazienti nei reparti comuni (-5), dei quali 26 (-4) risultano positivi; invariata la situazione nelle terapie intensive, con 11 pazienti di cui uno positivo.

Fonte: ANSA.