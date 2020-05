Coronavirus. Vigili del Fuoco in azione per sanificare Piazza Bra

Vigili del Fuoco in azione, per ‘spegnere’ i virus. Ieri pomeriggio i mezzi dei pompieri erano al lavoro per sanificare strade e piazze del centro storico, in particolare piazza Bra, comprese le scalinate di Gran Guardia e Palazzo Barbieri, l’area attorno Castelvecchio, via Roma e via Pallone. All’interno dei 2 camion, utilizzati solitamente per fermare gli incendi, acqua con ipoclorito di sodio e alcool denaturato. Così come nel serbatoio del pick up, collegato ad una lancia per la pulizia manuale di tutte quelle zone in cui era impossibile far passare le auto pompa.

“Ringrazio il comandante Nicola Micele per aver messo a disposizione i suoi uomini e i mezzi – ha detto il sindaco Federico Sboarina -, al fine di sanificare nuovamente la piazza simbolo della nostra città e le zone limitrofe. Da quando sono state consentite le passeggiate, questi luoghi sono tornati ad essere frequentati da diverse persone ogni giorno, è quindi fondamentale continuare con l’igienizzazione”.