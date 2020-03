VENEZIA, 17 MAR – “Sono dell’idea che le misure del Governo per evitare i contagi vadano rinnovate e inasprite. Mi riferisco in particolare alle passeggiate di gruppo, e ai negozi la domenica. Per me i negozi e anche i supermercati vanno tenuti chiusi la domenica”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, nel punto stampa in streaming dall’unità di crisi della Protezione civile del Veneto.

Fonte ANSA