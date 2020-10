Corriere di Verona: “Il motore di Juric raddoppia i cavalli, Dimarco e Ruegg dietro i titolarissimi”

“La chiave del gioco del Verona è sulle fasce”. È questo il commento del “Corriere di Verona” riguardo a uno dei punti di forza del gioco della formazione di Juric. Anche nella nuova stagione, come in quella scorsa, i due binari esterni sono di proprietà di Faraoni e Lazovic, l’anno passato titolari inamovibili. I due sono rimasti in gialloblù, nonostante le pressanti richieste ma la società ha investito ancora mettendo alle loro spalle Dimarco e Ruegg. Il primo, arrivato a gennaio dello scorso anno, ha trovato man mano maggior spazio e continuità mentre il secondo, arrivato quest’anno alla corte del tecnico croato, ha esordito contro la Roma mostrando, seppur con poco tempo a disposizione, di essere un prospetto sul quale poter contare.