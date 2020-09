Corte dei Conti: ‘Legare i bonus alle condizioni economiche’

Semplificare le politiche per la tutela e il reinserimento sul fronte del lavoro, ma anche prevedere un legame tra i bonus e le situazioni economiche dei beneficiari, dopo questa prima fase di aiuti. E’ quanto suggerisce la Corte dei Conti nella memoria depositata in Senato sul dl Agosto. I magistrati contabili propongono di riconsiderare le politiche passive per il lavoro, “in un quadro che tenga conto delle molteplici esigenze emerse: tra esse, una maggiore semplificazione e una più chiara separazione della funzione assicurativa generale da quella connessa alla gestione dei processi di crisi strutturale e delle correlate esigenze di ricollocazione dei lavoratori”.

“Se, infatti, la scelta iniziale di procedere ad erogazioni di indennità diffuse e basate su criteri non eccessivamente discriminanti, è stata positiva – afferma la Corte – si pone ora la necessità di collegare le stesse alle condizioni economiche complessive dei percipienti”.

Fonte: ANSA.