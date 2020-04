Covid-19: solidarietà da Brescia a Verona grazie ai Cavalieri

Molti istituti anche religiosi in questo momento tengono a tenere gli ambienti igienizzati ma non sempre i fondi, che talvolta sono utilizzati per scopi sociali, possono essere distratti per provvedere all’igienizzazione dei locali. Probabilmente mossi da tale prospettiva ieri su input dei Cavalieri l’Associazione ANIOC delegazione di Verona associazione affiliata dell’Ente del Terzo Settore A.N.A.S., Gruppo volontari Operatori Dae, l’Azienda PARIS Srl di Palazzolo sull’Oglio si è recata a sanificare gratuitamente l’intera struttura della casa di riposo Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe di Mezzane (VR).

L’associazione ha tenuto a dichiarare “L’ Associazione ANIOC Delegazione di Verona, Gruppo volontari Operatori Dae nel nome del Presidente Bissolo Cav. Giuliano Luigi ringrazia la Paris Srl per la loro disponibilità e sensibilità in questo momento difficile.”