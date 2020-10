Covid: Europa in allerta, i leader accelerano su test e tracciamento

Europa in allerta dopo la recrudescenza dell’epidemia nel continente. Mentre i singoli paesi prendono nuove drastiche misure, dal vertice di Bruxelles i leader accelerano per la cooperazione sul tracciamento e sui test. ‘E’ una “situazione seria e senza precedenti”, stiamo assistendo a una “recrudescenza dell’epidemia e dobbiamo accelerare la cooperazione specialmente sul tracciamento e sui test, abbiamo deciso di intensificare il coordinamento dei leader in modo da contenere l’epidemia”, dice il presidente del Consiglio europeo Michel, entrando alla seconda giornata di lavori del vertice Ue.

Il premier Conte fa sapere che avrà un confronto periodico con gli altri leader europei per parlare di test, controlli, misure restrittive, vaccini. E il commissario Ue alla Giustizia Reynders annuncia l’arrivo di una mappa settimanale del rischio ogni giovedì per armonizzare le misure dei Paesi, come la quarantena, le frontiere e le procedure sui tamponi.

La premier finlandese, Sanna Marin, ha lasciato il vertice dei leader Ue, in via precauzionale, dopo essere stata avvertita di aver avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid. Lo ha reso noto la stessa Marin via Twitter. A rappresentare la Finlandia al vertice è ora il premier svedese Stefan Lofven.

Fonte: ANSA.