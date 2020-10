Impennata di contagi in Veneto. È una corsa che per ora non rallenta quella dei nuovi positivi nella regione, che oggi registra il dato più alto, +657 positivi, da quando si è giunta la seconda ondata. Gli infetti dall’inizio dell’epidemia salgono a 32.973, mentre per fortuna sono stabili i decessi, 2.226.

Fonte il Messaggero