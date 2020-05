La Camera di Commercio di Verona presenta il pianto strategico per il rilancio del territorio scaligero: Riparti Verona, Ri.Ver.

Saranno stanziati 30 milioni di euro in tre anni con interventi per le imprese veronesi, per le aziende partecipate dell’ente e d’intesa con il sistema delle Camere di Commercio nazionale e regionale e con la Regione Veneto.