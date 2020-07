Crisi economica e povertà Veneto

VERONA – “200 mila posti di lavoro a rischio in tutto il Veneto, con oltre 60 mila già persi – afferma Gian Maria Vedovi, segretario provinciale di Verona per La Rete Nazionale – Un dato catastrofico che si va ad aggiungere a quello della povertà sempre più in aumento”.

“Basti pensare – continua Vedovi – che dell’emissione dei famosi buoni spesa solo nel comune di Verona, oltre il 45% sono andati a famiglie italiane ed il resto alle varie ‘comunità’ straniere come quella nigeriana e srilankese. Comunità di certo non famose per essersi integrate – chiosa Vedovi – tutt’altro! Ma che allo stesso tempo sono balzate agli onori della cronaca per aver creato al loro interno un aiuto ed un sodalizio d’appoggio senza precedenti, grazie soprattutto ai traffici illegali come lo spaccio di droga, prostituzione e molto altro. Vicende confermate dagli arresti avvenuti anche in queste ore nel territorio veneto”. A fargli eco è Giacomo Rampin, portavoce nordest per la Rete Nazionale. “L’ emergenza sanitaria ha messo in luce le reali problematiche della popolazione, come un insicurezza economica, accentuata anche da scelte scellerate da parte dei governanti – spiega Rampin – impegnati a fare proclami e vendere aria fritta al popolo”.

“Anche l’impennata di sbarchi di certo aumenterà il rischio di un nuovo business sanitario migratorio – concludono i due nazionalisti – che attanaglierà sempre di più il cittadino italiano e Veneto”.