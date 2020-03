Crisi settore latte: Lunedì 16 Assessore Pan convoca la filiera

L’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan ha convocato gli attori della filiera del latte lunedì 16 marzo alle ore 15.30, in videoconferenza, per affrontare la grave situazione in cui versa il comparto. “E’ grande la preoccupazione espressa dagli allevatori per le comunicazioni che molti caseifici hanno inviato in questi giorni – spiega Pan – I produttori temono sia una riduzione del prezzo di pagamento, sia la possibile riduzione dei ritiri del latte. Alcune stalle già da qualche giorno si trovano di fronte a questa situazione. Se si continua così si rischia la loro chiusura”.

Al tavolo di crisi sono state invitate le associazioni di produttori, di allevatori, le principali latterie, i consorzi dei formaggi Dop e il mondo della trasformazione, artigianale ed industriale.

“Già oggi – informa Pan – ho inviato alla Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni, alla quale fanno capo gli assessori all’Agricoltura delle Regioni e delle Province autonome italiane, la richiesta del Veneto di attivare le azioni di tutela e di indennizzo dei danni che il settore subirà. Oltretutto, come da disposizioni del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri dell’11 marzo, i servizi di logistica e fornitura e di ritiro di prodotti del settore agricolo, in particolare quelli deperibili, devono essere garantiti”.

“Visto che di fatto gli altri Paesi hanno già chiuso le frontiere con l’Italia – aggiunge l’assessore del Veneto – chiedo che il Governo preveda un intervento che imponga ai caseifici, compresi i colossi industriali che hanno sede in Italia, di privilegiare le nostre eccedenze di prodotto per salvare gli allevamenti del Veneto e del Nord Italia”.