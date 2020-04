Cultura e Spettacolo: Regione e Agis concordano percorso di sostegno ad associazioni e imprese

Venezia, 17 aprile 2020

L’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, ha incontrato stamane in videoconferenza l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle Tre Venezie, guidata dal presidente Franco Oss Noser.

“Prosegue la nostra attività di coordinamento continuativo con tutte le componenti della cultura e dello spettacolo del Veneto – ha detto l’assessore – per affrontare sia l’attuale fase di emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, e quindi garantire i mezzi e le risorse necessarie alle numerose imprese e ai lavoratori per superare questo lungo periodo di inattività, sia per individuare un percorso condiviso da seguire quando la cosiddetta ‘fase due’ prenderà finalmente avvio”.

Due gli aspetti principalmente affrontati: l’approvazione di un emendamento, nella norma di variazione di bilancio all’esame del Consiglio regionale la prossima settimana, per consentire il trasferimento, come spese di funzionamento, alle associazioni e alle aziende della cultura e dello sport, dei finanziamenti previsti per la realizzazione di progetti e iniziative che a causa del coronavirus non si sono potute svolgere; la possibilità di costituire un fondo speciale, con un’apposita legge, nel quale far confluire risorse nazionali e regionali a sostegno dell’intero settore, di cui possano beneficiare sia i soggetti che accedono al Fondo Unico per lo Spettacolo, sia quelli che non ne usufruiscono, come ad esempio le sale cinematografiche, che, è stato ricordato, sono con i teatri tra le realtà più penalizzate da questa crisi.

Il presidente e la vicepresidente della Sesta Commissione di palazzo Ferro-Fini, Alberto Villanova e Francesca Zottis, hanno assicurato la volontà politica bipartisan di sostenere il trasferimento delle attese risorse regionali al movimento culturale veneto, mentre il presidente Oss Noser ha anticipato l’invio alla Regione di un documento aggiornato contenente proposte e istanze sull’utilizzo dei fondi che si renderanno disponibili.

“Il Ministro Franceschini – ha annunciato Corazzari –, nella videoconferenza svoltasi ieri con l’Agis nazionale e le Regioni, ha assicurato che a queste ultime saranno assegnati 30 milioni di euro per sostenere il settore dello spettacolo: ci auguriamo che al più presto siano definiti i tempi e i criteri di ripartizione, perché queste risorse servono subito, le aziende hanno bisogno di liquidità e sono realmente a rischio chiusura. Per il Veneto si tratta di un enorme patrimonio umano, culturale, sociale, imprenditoriale, associativo e lavorativo che non possiamo permetterci di disperdere”.