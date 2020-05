Da lunedì 4 fino a venerdì 29 maggio, gli organi di comando della diga del Chievo saranno sottoposti a manutenzione. In questo periodo, per consentire di realizzare in sicurezza l’intervento programmato dal Consorzio Canale Camuzzoni, sono previste limitazioni al transito. Nello specifico, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17, la diga rimarrà chiusa al passaggio di pedoni, biciclette, ciclomotori e moto.