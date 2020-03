Da oggi le facciate delle sedi istituzionali del Comune di Venezia illuminate per un mese dal tricolore. La presidente Damiano: “Rendiamo tangibile il nostro impegno per i cittadini”

Da questa sera, mercoledì 18 marzo, le facciate delle sedi istituzionali del Comune di Venezia, Ca’ Farsetti sul Canal Grande e il Municipio di via Palazzo a Mestre, saranno illuminate per un mese con i colori del tricolore.

“L’Amministrazione Brugnaro ha deciso in questo modo di rendere tangibile la sua vicinanza alla cittadinanza in queste difficili settimane – commenta la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano – E’ proprio nei momenti di difficoltà che una comunità si stringe attorno ai propri valori, e il tricolore è uno dei simboli in cui tutti si riconoscono. La nostra civiltà, il nostro impegno, la nostra solidarietà verso gli altri ci garantiranno di uscire vincitori dalla battaglia gravosa che stiamo combattendo. Il tricolore illuminerà le sedi comunali così come i disegni dei bambini con lo slogan #andratuttobene appesi ai balconi e alle finestre della città infondono in noi ottimismo e fiducia nel futuro. Ne stanno arrivando a centinaia alla mail andratuttobene@comune.venezia. it, ricordatevi di segnalare il nome dell’autore e il quartiere, sestiere o isola di residenza”.