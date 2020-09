Da tutta Italia per la consegna del doppio diploma Italia-Usa. In Piazza Bra la cerimonia

Tocco nero in testa, mascherina e abito elegante. Un centinaio di studenti, oggi pomeriggio, ha ricevuto in piazza Bra l’attestato del Doppio Diploma Italia – Usa, al termine del percorso di studi organizzato dalla scuola scaligera Mater Academy. A Verona si è tenuta così l’unica cerimonia in presenza a livello nazionale. Un segnale di ripresa, oggi che è anche il primo giorno di scuola, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. E gli studenti sono arrivati da tutta Italia accompagnati dai familiari.

Tra loro anche 14 ragazzi veronesi che hanno ultimato il percorso di studio con la scuola superiore americana Mater Academy High School di Miami, con ottime valutazioni finali.

A dare loro il benvenuto il sindaco e il direttore del Programma Doppio Diploma in Italia Richard Collins.

Il percorso Doppio Diploma inizia la sua storia in Italia nell’aprile 2013, proprio da Verona, ed è realizzato in collaborazione con Academica, un ente di formazione che supporta attualmente 120 scuole negli USA, con esperienza decennale nel mondo accademico. Il programma attualmente conta 1150 iscritti provenienti da tutta Italia.

“Oggi è una giornata dalla forte valenza simbolica – ha detto il sindaco -. Iniziano le scuole e voi ricevete il diploma. Un traguardo che segna le vostre vite e che dà il via al percorso professionale di ognuno di voi. Un motivo di orgoglio per le vostre famiglie e comunità. Siamo felici di potervi festeggiare in questa piazza, dove abbiamo riacceso la musica, i concerti dal vivo e la speranza. Tutti noi, nei mesi scorsi, abbiamo vissuto momenti di sconforto, ma poi infondo al tunnel c’è sempre la luce. E io vi auguro che questo sole continui ad illuminare la vostra vita e il vostro cammino”.