Dall’Arena a Castelvecchio, la città attraverso i virtual tour

Un tour virtuale a 360 gradi dell’arena, di palazzo Barbieri, della Gran Guardia e di Castelvecchio, per immortalarne le bellezze più note ma anche gli angoli meno conosciuti.

Un valore aggiunto per la promozione di Verona e del suo territorio, che va ad arricchire il materiale già a disposizione del Comune e dei settori competenti e che si occupano principalmente di turismo e cultura.

I video, infatti, realizzati nei giorni scorsi dall’associazione Museo della Radio a Verona, sono messi a disposizione gratuitamente dei siti istituzionali del Comune, tra cui i Musei, gli uffici della Cultura, del Turismo e della Film Commission.

Il materiale è stato visionato oggi dall’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando, che si è recato nella sede dell’associazione Museo della Radio a Porta Vescovo. Ad accoglierlo, il presidente Francesco Chiantera con i suoi collaboratori. Era presente anche l’assessore al Patrimonio Edi Maria Neri.

“Già autrice di un bellissimo virtual tour su Porta Vescovo, l’associazione si è offerta di realizzarne altri per far conoscere in modo più approfondito alcuni siti e palazzi cittadini – ha detto Rando -. Un’occasione che il Comune non poteva perdere, per la qualità delle immagini e per l’utilizzo a cui sono destinate”.