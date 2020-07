Dall’economia alle associazioni, domani giovedì 16 luglio la 10° edizione del Premio Verona Network

Alle ore 19,30, giovedì 16 luglio 2020, presso il Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, verrà assegnato il PREMIO VERONA NETWORK 2020, il prestigioso riconoscimento a persone, realtà e istituzioni che si sono distinte per l’impegno e l’innovazione nel settore socio-economico di Verona. Otto in totale i premi che saranno assegnati. Dalle 18,00, la 7 a edizione del workshop “Stati Generali della Lessinia” mette a tema la sfida della ripartenza del territorio, tra iniziative culturali, turismo e infrastrutture.

Su iniziativa degli oltre 60 soggetti istituzionali dell’Associazione Verona Network, giovedì 16 luglio alle ore 19,30 presso il Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova (Piazza Guglielmo Marconi, 35), si terrà la cerimonia di consegna del prestigioso PREMIO VERONA NETWORK 2020.

La 10a edizione del Premio è suddivisa in due parti: workshop e premiazione.

WORKSHOP “STATI GENERALI DELLA LESSINIA”. Alle ore 18,00, il workshop “Stati Generali della Lessinia”, dal titolo “Lessinia, se non ora, quando?”. L’esperienza del Covid19 ha permesso di riscoprire l’importanza del sostegno da parte del territorio e, per questo, occorre farsi trovare pronti. Sindaci e istituzioni della Lessinia fanno il punto sulla sfida della ripartenza.

Portano i saluti istituzionali Claudio Melotti, Sindaco di Bosco Chiesanuova, Giuseppe Pan, Assessore all’agricoltura, caccia e pesca (in attesa di conferma), Raffaello Campostrini, Presidente Parco Naturale Regionale della Lessinia, Ermanno Anselmi, Presidente del GAL Baldo Lessinia e Paolo Paternoster, Deputato della Lega, VI Commissione (Finanze). Intervengono Giuliano Menegazzi, Coordinatore del Progetto “Alti Pascoli della Lessinia”, Roberto Mantovanelli, Presidente di Acque Veronesi, e Alessandro Anderloni, Direttore artistico del Lessinia Film Festival.

Presenti anche Lucio Campedelli, Sindaco di Erbezzo, Arturo Alberti, Sindaco di Grezzana, Nadia Maschi, Sindaco di Cerro Veronese, Alessandra Caterina Ravelli, Sindaco di Roverè Veronese, e Mario Varalta, Sindaco di Velo Veronese.

A seguire le testimonianze di Claudio Melotti, in rappresentanza di Bei Passi, di Riccardo Zanini, che fa il punto sull’esperienza di Alta Lessinia, del consigliere regionale Stefano Valdegamberi che presenterà il Giro d’Italia Under-23.

Modera Matteo Scolari, Direttore di Verona Network.

PREMIAZIONE. Alle ore 19,30, l’assegnazione del Premio Verona Network a persone e imprese che si sono distinte per l’impegno e per l’importante contributo nel rendere grande la nostra città, Verona.

Durante la premiazione saranno consegnati otto riconoscimenti: Premio Associazione, Premio Comunicazione, Premio Economia, Premio Enti Pubblici e Istituzioni, Premio Impresa, Premio Veronesi Protagonisti, Premio Spettacoli ed Eventi e Premio Sport. Una di queste otto categorie, inoltre, sarà insignita del prestigioso Premio Verona Network.

Si parla frequentemente, soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, della necessità di fare squadra: obiettivo dei riconoscimenti è premiare chi la promuove e la fa attraverso iniziative concrete.

NELLE EDIZIONI PRECEDENTI. Numerose le figure e le realtà finora premiate da Verona Network: i vincitori delle passate edizioni sono Sergio Pellissier, Sandro Veronesi, Gianmarco Mazzi, Giuseppe Manni, Enrico Frizzera, Giordano Veronesi, Gigi Fresco, Beatrice Pezzini, Istituto Don Bosco, Flavio Pasini, Cristina Pozzi, Marco Ottocento e Valentina Boni…

L’ASSOCIAZIONE. Forte dell’esperienza riuscita nel 2016, Verona Network, il network territoriale veronese che riunisce diverse realtà tra enti, istituzioni e aziende, conferma anche per quest’anno l’impegno a farsi promotore di occasioni di confronto in una logica propositiva per la città. Ad oggi Verona Network raccoglie oltre 60 primari soci istituzionali e altri importanti soggetti scaligeri in rappresentanza di 3000 operatori economici e oltre 50.000 cittadini veronesi.