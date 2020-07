Daniele Ceccoli subito veloce nei test con la i20 in preparazione del CIRT

• Ceccoli-Capolongo sarà l’equipaggio di punta per Hyundai Rally Team Italia nel terra

• Il pilota sammarinese si prepara per affrontare le quattro gare del campionato 2020

• Sulle strade di casa i primi km con la i20 R5 di Hyundai Motorsport Customer Racing

San Marino – Prosegue senza sosta il lavoro di avvicinamento ai campionati italiani rally per Hyundai

Motorsport Italia. Dopo Umberto Scandola al Ciocco, martedì 7 luglio è stata la volta della coppia

composta da Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo che ha avuto modo di conoscere la i20 R5 che

userà nel Campionato Italiano Rally Terra. Per l’occasione la squadra diretta da Riccardo Scandola

ha avuto a disposizione una vettura ufficiale di Hyundai Motorsport Customer Racing gommata

Michelin, assieme ai tecnici della casa madre coreana.

“È stata una giornata molto interessante, attesa da tante

settimane”, racconta Ceccoli (a sinistra in foto).

“Non vedevo l’ora di rimettere il casco e di provare la

nuova vettura che userò nel Campionato Terra 2020.

Fin dai primi affrontati sulle strade che conosco bene, ho

trovato una vettura molto professionale con un ottimo

assetto e un gran motore. Rispetto alle auto che ho

usato in precedenza ha un comportamento abbastanza

diverso, ma segue bene le regolazioni che abbiamo

iniziato a provare e sono convinto che potremmo essere

competitivi fin dal debutto. Grazie all’esperienza del

team nel mondiale e al supporto di Hyundai e Michelin avremo a disposizione sempre il meglio dal

punto di vista tecnico e starà a me e a Piercarlo dare il 100% per essere ancora tra i protagonisti di un

campionato che si preannuncia molto combattuto”.

Daniele Ceccoli 44 anni, nato nella Repubblica del Titano, ha all’attivo 130 rally e da alcuni anni è

impegnato sugli sterrati nazionali. Vincitore del Campionato Italiano Rally Terra nel 2016 è andato a

podio anche nel 2017 e nel 2018 rispettivamente con un secondo e un terzo posto finale.

Il programma 2020 prevede la partecipazione all’intero Campionato Italiano Terra composto da 4

appuntamenti: 8/9 agosto Rally Città di Arezzo, 29/30 agosto San Marino Rally, 26/27 settembre

Rally Adriatico e 20/22 novembre Tuscan Rewind, valevole anche per il Campionato Italiano Rally.