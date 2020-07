Danni nubifragio del 6 e 8 giugno. Per la compilazione moduli assistenza gratuita dei geometri

A supporto dei cittadini, con consulenza gratuita per la compilazione dei moduli per la stima danni causati dal nubifragio del 6 e 8 giugno scorso, anche i professionisti del Collegio Geometri. Da oggi fino al 7 luglio, all’ufficio del Nucleo Infortunistica della Polizia locale, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale in via Santissima Trinità 2/a vicino a piazza Cittadella, Protezione civile e Geometri sono a disposizione per fornire aiuto per la compilazione delle specifiche schede predisposte dalla Regione Veneto e per guidare i cittadini nella stima dei danni.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30. La documentazione per la “Ricognizione patrimonio privato”, e quella per la “Ricognizione attività economiche e produttive”, è reperibile sul sito della Regione Veneto al link www.regione.veneto.it/web/ protezione-civile/2giugno2020.

La documentazione, da trasmettere entro il 7 luglio, può essere consegnata a mano allo sportello Protocollo del Comune (ingresso di Palazzo Barbieri); inviata alla mail protezione.civile@comune. verona.it; o alla Pec protocollo.informatico@pec. comune.verona.it.

Per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare o da allegare e sulla procedura di invio dei moduli, è possibile contattare il numero 0458052113 della sede della Protezione Civile Comunale al Quadrante Europa, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.