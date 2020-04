D’Arienzo: bene il Governo a sostegno dei Comuni

Ho seguito l’incontro in videoconferenza dei sindaci dei comuni capoluogo del Veneto.

Fanno bene a tenere alta l’attenzione sulle cose da fare in questo momento.

I bilanci comunali stanno soffrendo il pesante impatto economico dell’epidemia Covid-19 e potrebbe essere difficile, ad un certo punto, perfino erogare i servizi.

Tutti noi sappiamo che i sindaci sono in prima fila verso i cittadini ed è giusto sorreggerli.

Per il momento abbiamo anticipato 3 miliardi di euro del Fondo di Solidarietà, fondi già previsti a favore degli stessi e finanziato con 400 milioni i buoni spesa per coloro che sono più in difficoltà.

Ovviamente, non basta.

Stiamo studiando un nuovo consistente intervento: contiamo, con il decreto legge di prossima emanazione (cd. Decreto “Aprile”), di stanziare altri 3,5 miliardi circa per i comuni, le province e le città metropolitane, in modo che possano fronteggiare le spese necessarie.

Sarà un ulteriore passo importante, che risponde positivamente alle istanze dei sindaci, e conferma la volontà del Governo di sostenere gli enti locali, la prima linea delle Istituzioni in questa emergenza senza precedenti.

Da ricordare anche che la Legge di Bilancio di quest’anno ha stanziato 2 miliardi di euro per finanziate le opere pubbliche dei Comuni nel quadriennio 2020/2024.

Attenzione, però, alcune delle cose da fare a favore dei Comuni sono in capo alle Regioni. Anche loro devono fare la loro parte.

Vincenzo D’Arienzo, Senatore Pd