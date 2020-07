Debutta ‘Rivalsalieri’, il nuovo spettacolo di Modus sul compositore veneto

Un intreccio di musica e parole per riscoprire il compositore veneto Antonio Salieri. Debutta domani sera, martedì 28 luglio, alle ore 21 al Chiostro di Sant’Eufemia, “Rivalsalieri. La verità è nella musica” scritto ed interpretato da Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari.

Il monologo, prodotto da Modus con Orti Erranti Teatro, accompagnerà per mano lo spettatore nella storia, intrecciando la vita di Salieri con fatti dell’epoca, rivelazioni e musiche.

“Salieri è stato un musicista eccezionale ed un ottimo insegnante – spiega Castelletti – che ebbe influenza su molti grandi compositori, tra cui Mozart. Ma con la sua morte la sua grandezza cadde nell’oblio e la sua musica nel silenzio, vittima di un complesso meccanismo che trova diverse spiegazioni di natura politica e storico-musicale, ma anche nelle macchinazioni della famiglia Mozart e in una conflittualità che faceva buon gioco alla stampa e a una conseguente letteratura. Il Salieri del grande schermo è un personaggio di pura fantasia e col nostro spettacolo vogliamo portare sul palcoscenico la verità storica di un uomo che ha dato molto alla musica e dotato di grande umanità ma che pochi conoscono ed apprezzano ”.

“Abbiamo creato uno spettacolo intenso, forzuto, ma che sa anche ballare, letteralmente, sulle punte della verità, scosso dai venti della storia e dai fortunali della vita – spiega la regista Laura Murari – una messa in scena che alterna momenti drammatici e leggeri, ironici e romantici, come solo la vita vera sa essere”.

Lo spettacolo rientra nel cartellone dell’Estate Teatrale Veronese ed è uno degli appuntamenti della sezione ‘Professione spettacolo Verona’, contenitore voluto per valorizzare e sostenere gli artisti e le compagnie scaligere, dopo i mesi difficili dell’emergenza sanitaria. Ingresso a 5 euro per under 26, over 65 e studenti universitari Esu.

Nata nel 1948, l’Estate Teatrale Veronese è realizzata dal Comune di Verona – Assessorato alla Cultura con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Veneto, in collaborazione con Arteven, il supporto di Cattolica Assicurazioni e Banco BPM e il patrocinio di ESU Verona.

Per informazioni e approfondimenti www.estateteatraleveronese.it.