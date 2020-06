Disinfestazione zanzare. Il 23 giugno distribuzione gratuita kit antilarvali nel mercato di Borgo Venezia

Al via da martedì 23 giugno, la consegna gratuita dei kit antilarvali che, quest’anno, per una più capillare distribuzione, sarà effettuata nei mercati rionali. Si parte da quello di Borgo Venezia, in via Plinio. I kit, efficaci per la lotta alla proliferazione della zanzara tigre, saranno consegnati, a partire dalle ore 10, nei mercati rionali dalle ditte Biblion e Triveneta Multiservizi, incaricate dal Comune del servizio di disinfestazione.

La distribuzione continuerà, sempre dalle ore 10: mercoledì 1 luglio al mercato di Borgo Trento, in via Poerio; giovedì 9 luglio al mercato di Santa Lucia, in via Don Mercante; sabato 11 luglio al mercato dello Stadio, in piazzale Olimpia.

Anche per quest’anno, confermata la vendita a prezzo agevolato nelle farmacie.

Esaurita la distribuzione gratuita nei mercati, infatti, grazie alla collaborazione con Agec e Federfarma Verona, le tavolette saranno disponibili, per tutto il periodo estivo, nelle farmacie comunali e nelle farmacie aderenti a Federfarma, al prezzo agevolato di 5.50 euro la confezione.

L’elenco delle farmacie aderenti è consultabile nei siti www.agec.it e www.farmacieverona.it.

Disinfestazione. Già dal mese di aprile sono stati programmati dall’Amministrazione comunale specifici trattamenti antilarvali e di disinfestazione in tutti i quartieri cittadini. Ne sono stati interessati: aree verdi, parcheggi, piazze e cortili degli immobili comunali. Inoltre, tutti i tombini vengono trattati con appositi prodotti, per prevenire e limitare la proliferazione delle zanzare, come dà indicazioni dell’Ulss 9. Nei fossati vengono utilizzati prodotti appositi che non intaccano l’ecosistema.

Il servizio comunale di disinfestazione è affidato alle ditte Biblion e Triveneta Multiservizi, che l’anno scorso si sono aggiudicate la gara biennale. Le due aziende hanno attivato un sistema di georefenziazione, per controllare in tempo reale le zone trattate, raccogliere dati su possibili focolai e conoscere le aree a rischio e l’efficacia delle bonifiche. Così come il numero verde 800110601 che i cittadini possono contattare per eventuali segnalazioni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Nei fossati verranno utilizzati prodotti appositi che non intaccano l’ecosistema.

È fondamentale che anche le aree private vengano trattate, solo una disinfestazione congiunta permette, infatti, di ridurre al massimo la proliferazione delle larve. Ecco perché, da metà aprile, è in vigore l’ordinanza sindacale, che impegna i cittadini a non abbandonare oggetti e contenitori dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune o coprire ermeticamente quelli inamovibili.

Nei condomini e negli edifici è obbligatorio trattare le caditoie e i tombini presenti nei cortili fino a ottobre; provvedere al taglio dell’erba; evitare l’accumulo di rifiuti che potrebbero diventare focolai larvali. A quanti hanno responsabilità di scarpate ferroviarie, cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse viene chiesto di mantenerle libere da sterpaglie, rifiuti o materiali che possano creare ristagni.