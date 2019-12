Distrutto due volte in quindici giorni il semaforo di Porta Nuova

E’ la seconda volta in due settimane che il semaforo di Porta Nuova, quello che regola l’incrocio in fondo a circonvallazione Oriani, viene abbattuto da veicoli in transito. L’ultima questa mattina, quando una Audi A3 è fuoriuscita autonomamente dalla carreggiata finendo sull’isola centrale, per poi arrestarsi in mezzo all’incrocio. Alla guida dell’auto un 85enne veronese al quale verranno contestate le violazioni al codice della strada per la perdita di controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per gestire il traffico che, la mattina in quella zona, è sempre notevole e vede il passaggio di centinaia di autobus. Viabilità ancora più intensa oggi a causa del maltempo.

Un tamponamento è avvenuto, invece, in largo degli Alpini verso le 13. A scontrarsi una macchina e un autobus Atv, che è rimasto fermo in mezzo all’incrocio di volto Cittadella per un danno al motore. L’incidente ha provocato altri rallentamenti.