Domani parte la rassegna Marghera Estate 2020: sabato alle 21 inizia la GOM, Giovane Orchestra Metropolitana, domenica sera è la volta della Brass Ensemble dell’Orchestra del Teatro La Fenice

Parte Marghera Estate: da domani, sabato 11 luglio ritorna in piazza Mercato la rassegna estiva con 11 serate di live performance con gli artisti più amati dal grande pubblico nell’arena estiva più viva della città metropolitana per festeggiare insieme i 40 anni della manifestazione.

Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Vela e Veritas, presenta anche per l’estate 2020 un ricco cartellone di eventi per animare le notti calde della terraferma veneziana.

Si parte con la Giovane Orchestra Metropolitana GOM che sabato 11 luglio alle 21 darà il via alla kermesse con un concerto in “versione ridotta” ma non meno efficiente: 15 musicisti, provenienti dalle scuole della città metropolitana, si esibiranno insieme ai propri docenti in un programma che toccherà una selezione di brani “evergreen” tra i più amati di sempre.

Domenica 12 luglio, sempre alle 21, ancora spazio alla musica con il Brass Ensemble dell’Orchestra del Teatro La Fenice che riporta in piazza l’opera ed alcune colonne sonore entrate ormai nei grandi classici della musica internazionale.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per accedere allo spettacolo è necessario ritirare il biglietto al chiosco in piazza Municipio, aperto dalle ore 17 alle ore 20.30, per lo spettacolo programmato la sera stessa. Il personale di biglietteria registrerà i dati anagrafici, che dovranno essere custoditi dagli organizzatori per i seguenti 14gg.

Sarà possibile accedere in arena dalle ore 20.30 circa, presentandosi oltre le ore 20.50 si perderà il diritto all’ingresso anche se in possesso del biglietto.

Si possono ritirare massimo 4 biglietti per persona.

Nel caso di congiunti si potrà sedere vicini e registrare una sola anagrafica.

La manifestazione quest’anno è finanziata con i fondi PON Metro Venezia.

Informazioni e programma: www.margheraestate.it e canali social del Settore Cultura del Comune di Venezia

Venezia, 10 luglio 2020