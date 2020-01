Domenica a Teatro: il primo spettacolo dedicato ai bambini al Teatro Momo arriva domenica 12 gennaio con “Controvento”, nuovo spettacolo in “solo” di Michele Cafaggi, clown e attore che da molti anni lavora con la tecnica delle bolle di sapone

Domenica 12 gennaio, alle ore 16.30, il Teatro Momo apre le porte al primo spettacolo del 2020 della Stagione Domenica a Teatro con “Controvento”, il nuovo spettacolo in “solo” di Michele Cafaggi, clown e attore che da molti anni lavora con la tecnica delle bolle di sapone.

Spettacolo senza parole con la raffinata regia di Ted Luminarc dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita a momenti di raffinato divertimento adatto ad un pubblico di ogni età a partire fin dai piccolissimi.

“Controvento” racconta di una festa a Teatro. È il 15 luglio del 1913 e sul palco c’è un bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un breve discorso partirà per la Grande Avventura. Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani. Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei confini terrestri, in compagnia del nostro Eroe Aviatore, un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propositi a costo di dover sacrificare le cose a lui più care.

Domenica a Teatro è organizzata dal Comune di Venezia, Settore Cultura in collaborazione con Arteven.

www.culturavenezia.it/momo

Venezia, 2 gennaio 2020