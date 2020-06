Domenica In, Mara Venier abbraccia Romina Power in diretta. Anzaldi,”Multa o sanzione”

“Non me ne frega niente che non dobbiamo abbracciarci”. L’ultima puntata di Domenica In è diventata un caso per via dell’abbraccio tra Mara Venier e Romina Power, che in diretta su Rai1 hanno infranto le regole del distanziamento sociale. Gli ascolti hanno premiato fino in fondo la spontaneità della conduttrice veneta, ma non mancano le polemiche su quell’episodio. Addirittura Michele Anzaldi, segretario della commissione di vigilanza Rai, ha chiesto al Cda di valutare “se non sia doveroso quantomeno comminare una multa o comunque una sanzione alla conduttrice”. “Che insegnamento dà – prosegue Anzaldi – la prima rete del servizio pubblico in questo modo? Mara Venier con il suo comportamento di fronte a milioni di telespettatori mette a rischio il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus”.