Dotazione informatica per Smart Working e nuovi mezzi per la Polizia Locale. La Giunta stanzia oltre 400 mila euro

Il Comune potenzia la propria dotazione informatica, per essere efficiente anche in tempo di Coronavirus e permettere a dipendenti e amministratori di continuare a svolgere al meglio il proprio lavoro. Le postazioni comunali ancora sprovviste, verranno infatti dotate di telecamere necessarie per video conferenze o riunioni tra colleghi in smart working. Inoltre, per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, negli uffici comunali con accesso al pubblico saranno allestiti elementi protettivi come distanziatori o barriere in plexiglass.

Per tali acquisti la giunta oggi ha deliberato l’impiego di oltre 200 mila euro, così distribuiti: 160 mila euro per la dotazione informatica, 49 mila euro per l’acquisto di materiale di elementi contenitivi del contagio.

Altrettante risorse sono state destinate per proseguire il rinnovamento del parco mezzi a disposizione della Polizia locale. Circa 220 mila euro la somma stanziata per tale voce, che permetterà di acquistare nuove auto e nuovi motocicli, rispondenti alle caratteristiche di sicurezza e dotazione tecnologica richieste per le attività su strada svolte dagli agenti.

Altri 10 mila euro sono stati stanziati per l’acquisto di libri che andranno a implementare le biblioteche del Museo di Castelvecchio e di Storia Naturale, per una somma complessiva di oltre 440 mila euro.

Dopo il milione di euro deliberato la settimana scorsa per interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi di tutto il territorio comunale, oggi la giunta ha dato il via libera a questi nuovi investimenti.

“Si tratta di risorse sbloccate con l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 – spiega l’assessore al Bilancio Francesca Toffali – che, come si può vedere, riguardano interventi legati all’emergenza, ma in un’ottica di ripartenza. L’ammodernamento informatico e le protezioni utili al contenimento del virus sono necessarie nell’immediato ma pure nel proseguo di una gestione del lavoro amministrativo che andrà per forza ripensato e riorganizzato, soprattutto quello a forte impatto e relazione con il pubblico. Una somma importante è destinata inoltre all’acquisto di nuovi mezzi per la Polizia locale, che deve muoversi e lavorare in sicurezza. Una somma viene poi riservata per implementare la dotazione delle biblioteche del Museo di Castelvecchio e di Storia Naturale. Pur nelle note ristrettezze dovute alle notevoli mancate entrate legate all’emergenza sanitaria, prosegue quindi l’impegno dell’amministrazione nel dotare i vari settori delle risorse necessarie, che in questo caso hanno riguardato gli ambiti della sicurezza e della cultura”.