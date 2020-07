Due generatori e sette pompe idrauliche donate alla Protezione Civile di Pellestrina grazie all’Avis. A salutare i volontari la presidente del Consiglio Damiano e il consigliere delgato Scarpa ‘Marta’

Un gesto di solidarietà e la testimonianza di una coesione tra cittadini e associazioni nell’affrontare le difficoltà. Questa mattina, martedì 14 luglio, la Protezione civile di Pellestrina ha ricevuto due generatori e sette pompe idrauliche acquistati grazie ad una donazione effettuata dal gruppo Avis di Venezia. Una campagna partita a seguito di quanto successo nell’isola e in Laguna con l’acqua alta del 12 novembre scorso. Parte del materiale sarà destinato anche a Burano. La consegna è avvenuta alla presenza della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e del consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa ‘Marta’.

“Siamo qui per portarvi i saluti e i ringraziamenti dell’Amministrazione e per esprimere il nostro doveroso grazie all’Avis di Venezia e Regionale per questo gesto – ha detto la presidente Damiano – che è carico di significato e che porta alla memoria dei giorni che nessuno scorderà mai e per i quali è ancora viva negli occhi la sofferenza di quanto passato. Venezia ha vissuto e sta vivendo dei mesi difficilissimi, dovuti ora al Covid. E vista la presenza dei volontari, approfitto per rinnovare un enorme ringraziamento ai nostri eroi della Protezione civile. Voi, con tante altre persone, state agendo in questa emergenza sempre uniti e compatti e con grande coraggio. E per questo meritate il plauso di tutta la città”.

“Mi unisco ai ringraziamenti della presidente Damiano, – ha aggiunto Scarpa ‘Marta’ – sicuramente senza l’aiuto di tutti voi volontari, dopo quanto successo, oggi non saremmo a questo punto. Quest’isola è viva grazie a voi, che avete dimostrato di essere veramente degli eroi. Come Amministrazione non potevamo non essere vicini e supportarvi, con gesti concreti. E a portare avanti, come stiamo facendo, tutte le procedure per i risarcimenti dei danni causati dall’acqua alta, come testimonia la pubblicazione nei giorni scorsi dell’ottavo decreto dalla struttura del Commissario dell’emergenza”.