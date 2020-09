Ecosportello. Incontri per scoprire qualità e usi delle erbe spontanee

Alla ricerca e raccolta di erbe spontanee. E’ questo l’obiettivo delle passeggiate organizzate dall’ufficio Sviluppo Sostenibile – Ecosportello del Comune.

Le preziose proprietà di alcune piante spontanee sono riconosciute non solo come cure naturali ma anche come risorsa alimentare. Ortiche, tarassaco, luppolo e tante altre erbe risultano, infatti, ottimi ingredienti per piatti sani e gustosi.

Per chi volesse scoprirne qualità ed utilizzo sono proposti due incontri, a Corte Molon, giovedì 24 settembre dalle ore 16 alle 18; sabato 26 settembre dalle ore 9 alle 12. E’ possibile partecipare ad uno solo degli eventi in programma.

A completamento del percorso, mercoledì 30 settembre, all’Ex Arsenale – Palazzina Centrale, dalle ore 18 alle 20, si terrà un incontro di approfondimento sull’utilizzo e la conservazione delle erbe raccolte durante le passeggiate.

La partecipazione agli incontri è gratuita. Iscrizione obbligatoria tramite la mail ecosportello@comune.verona.it. Per informazioni contattare il numero 335 8242946.