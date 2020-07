Edizione straordinaria: Verona Antiquaria d’agosto. Mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage, domenica 2 Agosto

Mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage

Domenica 2 Agosto 2020

Dalle ore 8:00 alle ore 18:00

Quartiere S. Zeno a Verona

In questa estate 2020, una gradita sorpresa per appassionati e curiosi, torna, infatti, con un’edizione straordinaria, anche nel mese di agosto, il mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage di Verona. L’appuntamento è per questa domenica, 2 agosto, per tutta la giornata (dalle 8.00 alle 18.00) nelle vie e nelle piazze del suggestivo quartiere di San Zeno del capoluogo scaligero.

Come da dichiarazione dell’Assessore Nicolò Zavarise “Il mercato dell’antiquariato del Comune di Verona si terrà anche nel mese di agosto, nella giornata di domenica 2, come autorizzato dalla Giunta. L’amministrazione ha voluto dare un segnale di vicinanza concreto sia nei confronti della cittadinanza che ha sempre apprezzato Verona Antiquaria, sia degli operatori di un mercato molto importante della nostra città. Sono infatti presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia, che offrono ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo. In un momento storico in cui servono segnali di ripresa e uno sguardo concreto al futuro, ogni elemento è utile per incentivare la ripresa economica e sociale di Verona e delle sue bellezze”

La manifestazione si svolgerà sempre in sicurezza e nel rispetto delle normative, si invita a mantenere la distanza di almeno un metro con gli altri clienti e con gli addetti alla vendita e di indossare la mascherina soprattutto qualora il distanziamento sociale non fosse possibile. Si invita a pulire le mani con il gel igienizzante prima e dopo aver toccato oggetti, i flaconi di gel per la pulizia saranno disponibili su tutti i banchi.

www.veronantiquaria.it