Edizioni 2020 del “Premio Compraverde Veneto”: Incontri informativi presso imprese e stazioni appaltanti premiate nelle precedenti edizioni

Inizierà la prossima settimana una campagna informativa diretta alla promozione della terza edizione del “Premio Compraverde Veneto”, rivolto sia agli Enti che, adottando il Codice dei contratti pubblici, si sono distinti per aver attivamente contribuito alla promozione del GPP (Green Public Procurement), sia alle imprese che, in un ottica di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale, si distinguono per l’uso sistematico di tutele ambientali nei propri processi organizzativi, gestionali e di qualifica dei fornitori.

“Abbiamo approvato i bandi lo scorso ottobre – precisa il vicepresidente della Regione del Veneto, Gianluca Forcolin, sottolineando che l’iniziativa è frutto della collaborazione tra la stessa Regione e Unioncamere, Confindustria Veneto, Confartigianato Veneto, CNA Veneto e ARPAV – e nel 2020 verrà data maggiore evidenza alle stazioni appaltanti e agli operatori economici premiati nelle precedenti edizioni: nelle loro sedi saranno organizzati incontri formativi per illustrare le diverse esperienze che hanno portato all’attribuzione del riconoscimento regionale e le modalità di presentazione delle nuove candidature”.

“I bandi, insieme al Piano d’Azione Regionale per il GPP e il Forum annuale CompraVerde-BuyGreen Veneto – evidenzia Forcolin –, costituiscono uno dei punti cardine della strategia per lo sviluppo sostenibile della Regione del Veneto, la quale già da alcuni anni, anche con iniziative come questa, sta svolgendo un’azione concreta sui temi di un’economia compatibile con la tutela dell’ambiente in cui viviamo: per noi sviluppo e salvaguardia sono obiettivi inscindibili, ben oltre gli slogan e le mode”.

Destinatari del premio possono essere sia le stazioni appaltanti, che si distinguono per la promozione degli acquisti verdi o per la realizzazione di attività di promozione e implementazione del Green Public Procurement, sia le imprese e start up innovative Venete che si distinguono per il migliore prodotto/servizio e per il migliore processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile.

Le candidature dovranno pervenire entro il prossimo 27 febbraio 2020, e il premio verrà consegnato dal vicepresidente della Regione a Venezia, nella Sala Polifunzionale del Palazzo della Regione, il prossimo 8 aprile 2020.

Questo il calendario degli incontri (tutti con inizio alle ore 10):

16 gennaio 2020, alla FAE S.r.l. a Povolaro di Dueville (Vi);

23 gennaio 2020, alla Lattebusche a Busche di Cesiomaggiore (Bl);

18 febbraio 2020, alla Bedin Galvanica a Vicenza.