“Educare a teatro”: l’assessore Venturini al teatro Goldoni alla giornata evento sulla prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza

L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, è intervenuto questa mattina al Teatro Goldoni di Venezia alla giornata evento “Educare a teatro”.

Protagonisti dell’iniziativa, promossa dal Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Ulss 3 Serenissima e dedicata al tema della prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza, centinaia di studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado del territorio, coinvolti direttamente e chiamati a salire sul palcoscenico per partecipare allo spettacolo “SAD – Sopravvivere all’autodistruzione”, di e con Filippo Tognazzo della Compagnia Teatrale Zelda, OKper affrontare in modo divertente ma allo stesso tempo rigoroso temi come l’impatto delle sostanze psicoattive e delle droghe sul sistema nervoso, il mutamento della percezione della realtà indotto dai sistemi di comunicazione di massa, i modelli di comportamento promossi dagli adulti e l’importanza di una presa di coscienza da parte dei ragazzi delle dinamiche che li vedono protagonisti e della necessità di rispondere al condizionamento con spirito di partecipazione e senso civico.

“E’ una collaborazione bella – ha esordito Venturini nel ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa – quella che vede gli enti coinvolti insieme. Il Comune di Venezia lavora da tempo, sempre in maniera proficua, con l’Ulss 3 Serenissima in vari ambiti. Lo slogan ‘Prima de parlar pensa’ – ha proseguito l’assessore – interessa non solo i giovani ma anche gli adulti e lancia un messaggio particolarmente attuale in questo tempo, in cui i social network sono utilizzati sempre di più, in cui ciò che si scrive resta davvero per sempre in rete, colpisce e può far male”.

Nel corso della mattinata si è svolta anche la cerimonia di premiazione delle due classi vincitrici del concorso “Serenissima netiquette”, con esposizione e proiezione dei lavori realizzati dai ragazzi sui comportamenti corretti da tenere utilizzando internet e i social network. A ciascuna scuola delle classi vincitrici, una per la Netiquette in forma scritta, l’altra in forma video, è andato un premio in denaro del valore di 250 euro. La Netiquette vincitrice in forma scritta sarà stampata su pannelli espositori che saranno donati a tutti gli Istituti secondari di secondo grado del territorio dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, mentre quella in forma video sarà fatta pervenire a tutte le scuole partecipanti.